Alice Campello è in netta ripresa dopo gli attimi bui trascorsi durante uno dei momenti più belli della sua vita. In seguito al parto di Bella, la quarta figlia con Alvaro Morata, l’influencer è infatti finita in terapia intensiva a causa di alcune complicazioni. Tanto è stato anche lo spavento del calciatore del Atlético Madrid: una volta stabilizzate le condizioni di salute della moglie, via social le ha dedicato alcune parole davvero dolci e, ora, ha deciso di ricordare per sempre quest’esperienza difficile, con un tatuaggio sul polso.

“Lezione di vita“, accanto alla data di nascita di Bella (09/01/2023), ciò che Alvaro Morata ha fatto scrivere con l’inchiostro sulla sua pelle, per far sì che quel momento intenso rimanesse indelebile per sempre.

È stata Alice Campello a mostrare il nuovo tattoo del marito su Instagram, con una foto condivisa tra le storie. Nell’immagine, i due si stringono la mano e in bella vista mostrano le fedi e la dolce scritta per la neonata.

Un tatuaggio semplice ma che porta con sé un significato molto profondo e che riassume la paura di Alvaro Morata di perdere la sua compagna che ama tanto. Pubblicando la prima foto di Campello uscita dalla terapia intensiva, che tiene in braccio la piccola, il calciatore aveva scritto: