Alice Campello ha dedicato un dolce messaggio sui social a suo marito, il calciatore della Juventus Alvaro Morata. L’influencer torinese, che su Instagram conta quasi tre milioni di follower, ha pubblicato un post dove ringrazia il compagno per i momenti trascorsi insieme e per essere con lei sia nei giorni felici che in quelli più difficili.

“Ti amo compagno di giorni felici e di giorni tristi, di notti insonni e momenti indimenticabili. Tutto mano nella mano“, ha scritto la modella e influencer, aggiungendo un cuore a corredo di uno scatto in bianco e nero che la ritrae tra le braccia del marito. E la risposta di quest’ultimo, naturalmente, non si è fatta attendere e, con un altro cuore ancora, ha commentato: “Anche io, sei la migliore“.

Alice Campello e Alvaro Morata si sono conosciuti nel 2016. Durante un’intervista rilasciata a Verissimo, l’influencer ha raccontato che è stato lui a cercarla per primo sui social, colpito dalla sua bellezza e con la voglia di intraprendere una conoscenza profonda. Dopo appena un anno, nel 2017, i due sono convolati a nozze.

“Incontrare Alice è stata la fortuna più grande della mia vita. Lei è la mia forza principale che c’è sempre anche nei momenti bui. È la prima persona a cui penso quando faccio bene il mio lavoro e quando faccio gol“, aveva raccontato il calciatore a Silvia Toffanin.

La coppia ora ha tre figli: i gemelli Alessandro e Leonardo di tre anni ed Edoardo, il terzogenito, di uno. Ma entrambi non nascondono di volere altri due bimbi per completare la famiglia, magari una femminuccia, come ha specificato Alice sempre a Verissimo.