Amadeus su Sanremo 2024: “Questo è il mio ultimo festival”

Amadeus ha appena compiuto 61 anni. Intervistato dal Corriere della Sera, il conduttore ha parlato dei suoi progetti futuri, tra Affari Tuoi, le serate di musica in programma all’Arena Suzuki di Verona e, naturalmente, la prossima edizione di Sanremo. Che per il conduttore potrebbe essere l’ultima.

“Sono onorato di essere vicino a due giganti, inimitabili, della tv”, dice, riferendosi a Mike Bongiorno e Pippo Baudo, che hanno collezionato rispettivamente 11 e 13 edizioni del festival, delle quali cinque di fila ciascuno. “Ma questo è il mio ultimo Sanremo, mai mi sognerei di fare il sesto di seguito”, dice ai microfoni del Corriere.

Faccio le cose che mi piacciono e mi danno entusiasmo a partire dalla musica e dai quiz, le mie due passioni. Non farei mai una prima serata tanto per essere in onda a ogni costo (…) Mi piace quando la gente mi considera l’amico della porta accanto, una voce e un viso familiare; e questo riscontro te lo dà il rapporto quotidiano con il pubblico.

Poi, svela qualche curiosità sulla prossima edizione. “Le proposte si concentrano soprattutto tra ottobre e novembre. Posso prevedere una presenza notevole. L’anno scorso ho ascoltato 300 brani, quest’anno penso arriveremo a 400”, dice. E alla domanda se ci sarà un conduttore al suo fianco, risponde: “Ci sarà qualcuno al mio fianco, vedremo più avanti chi”. Qualcuno parla di Fiorello: “Non può esserci Sanremo senza la sua presenza, poi come questo accadrà è sempre una sorpresa”, commenta Amadeus.

Sulle polemiche che la sua conduzione ha attirato, l’ultima delle quali riguardante il bacio tra Fedez e Rosa Chemical, il conduttore dice: “Non voglio ritornare sul passato, io invito al Festival chi penso abbia una bella canzone da proporre, non faccio un esame o dei colloqui preliminari, non chiedo la tessera elettorale. Ognuno è libero di comportarsi come vuole, assumendosi ovviamente le proprie responsabilità. Poi in cinque ore di diretta è normale che non si possa prevedere tutto”.