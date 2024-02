Loredana Bertè: "Vorrei andare all’Eurovision per rompere le scatole al mio ex marito"

Loredana Bertè è determinata a vincere il festival di Sanremo: la cantante ha detto di voler prendere parte all’Eurovision, che si terrà quest’anno a Malmö, per prendersi una rivincita sull’ex marito Björn Borg, che vive in Svezia. Come ogni anno, il vincitore del Festival della canzone italiana rappresenterà infatti il nostro Paese nella kermesse europea, che vedrà sfidarsi artisti da tutto il continente e non solo.

“Votate per me, io vorrei andare all’Eurovision, perché si tiene a Malmö, così vado a rompere le scatole al mio ex marito. E mi prendo una bella rivincita”, ha infatti detto scherzando la cantante, che nel 1988 aveva intrapreso una relazione con il tennista, poi sposato l’anno successivo.

Ma perché la frecciatina? Pare che lui non tollerasse la fama della cantante, che difatti si era anche allontanata per un periodo dal mondo della musica. Poi, nel 1992, la separazione, seguita nel 2002 dal matrimonio di Borg con Patricia Östfeldt. In quell’occasione, Bertè decise di denunciarlo poiché i due risultavano all’anagrafe ancora sposati, oltre a richiedere cinque milioni di euro per il mantenimento.

Ma Loredana Bertè sembra determinata a lasciarsi tutto alle spalle: il suo brano, Pazza, è stato molto apprezzato sia dal pubblico che dalla sala stampa. “Non sono abituata ai primi posti, la mia comfort zone è l’ultimo. Dopo il primo posto di lunedì, anche il terzo di ieri mi ha stupito: per fortuna che ero già a letto, altrimenti svenivo”, ha detto in conferenza. La cantante è infatti finita al primo posto in classifica dopo la prima serata, durante la quale è stato raccolto il voto della Giuria della sala stampa, tv e web, e quarta in classifica nella seconda serata, che ha raccolto i voti del pubblico da casa.

“Se vinco, la dedica è per Mimì”, ha poi aggiunto la cantante, dedicando un pensiero alla sorella Mia Martini.