Le sono bastati pochi minuti sola con il telefono della mamma in mano, per darsi alla pazza gioia con lo shopping online. Negli USA, una bambina di 5 anni è riuscita a spendere 2.700 euro in giocattoli usando lo smartphone della madre, che le aveva lasciato il device per poco tempo, certo non immaginando quello che sarebbe potuto accadere.

A raccontare la vicenda, ai microfoni di Good Morning America, è stata Jessica Nunes, mamma della piccola con cui a vive a Westport, nel Massachusetts. La 26enne aveva dato il cellulare alla bambina, ma quando ne è rientrata in possesso, ha detto di aver pensato, in un primo momento, di essere stata vittima di una frode, poi però, aprendo la cronologia degli acquisti ha scoperto la lista dello shopping fatto da Lila, sua figlia: tra le compere anche moto da cross elettriche, stivali da cowboy e una Jeep.

La donna non ricordava di avere sul dispositivo app in cui è possibile fare acquisti senza dover confermare le carte di credito attraverso un pin o un codice, e aveva lasciato lo smartphone alla piccola mentre si trovavano in auto, certa che Lila si stesse semplicemente intrattenendo con uno dei tanti dei giochini scaricati sul device.

E invece la bambina faceva tranquillamente shopping, acquistando tutto ciò che aveva visto qualche ora prima mentre si trovava al parco, ossia alcune cose con cui giocavano altri bambini e che poi lei stessa ha trovato e comprato sul web. Infine, Jessica Nunes ha tirato un sospiro di sollievo spiegando che tutti gli articoli, frutti dello shopping compulsivo di Lila, sono stati annullati o in fase di restituzione.