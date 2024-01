Alice Campello e la dedica per il primo anno di sua figlia Bella

Alice Campello, modella e influencer, ha festeggiato il primo anno della figlia Bella su Instagram. In un dolce post, la moglie del calciatore Álvaro Morata ha infatti augurato un buon compleanno all’ultimogenita della coppia.

“Amore mio, tanti tanti auguri per il tuo primo anno di vita. É impossibile spiegare a parole cosa sei per me e quanto ti amo. BELLA, la regina della famiglia e la più coccolata”, ha scritto l’influencer a corredo di una carrellata di foto della piccola.

Dedica che è stata subito seguita da un secondo post, nel quale possiamo vedere una serie di foto della festa di compleanno della neonata, intenta a festeggiare insieme alla mamma e ai suoi tre fratelli maggiori: i gemelli Leonardo e Alessandro, di 5 anni, ed Edoardo, di 3 anni, tutti avuti dall’attaccante dell’Atlético Madrid.

“Amori miei!!!! Quanto mi mancate!!!!!!”, scrive lui sotto al post della festa di compleanno, insieme agli auguri di tanti altri personaggi famosi. Tra di loro, l’imprenditrice Chiara Ferragni, che lascia un cuore, ma anche l’influencer Beatrice Valli, l’ex Miss Italia Clarissa Marchese e molti altri.

La piccola Bella è venuta al mondo il 9 gennaio 2023: la sua nascita aveva fatto notizia per alcune complicazioni alle quali Alice Campello era andata incontro, per poi venire ricoverata alla Clinica Universidad di Navarra. “È nata Bella ed è proprio come la sognavamo”, avevano poi scritto i due genitori su Instagram, annunciando ai fan il lieto evento.