Matilde Brandi e gli auguri alle sue gemelle: "Siete la mia vita"

Le figlie di Matilde Brandi, Aurora e Sofia Costantini, sono diventate maggiorenni: per l’occasione, la showgirl ha organizzato per loro una festa in casa, condividendo sui social due scatti del party e una dolce dedica per le due.

“Siete la mia vita, vi amo più di ogni cosa al mondo! Auguri cucciole di mamma: 18 anni”, si legge su Instagram, a corredo di una carrellata di foto delle tre insieme nel corso degli anni. Nell’ultimo scatto, invece, vediamo la showgirl ridere mentre sorregge la torta di compleanno, realizzata da Lia Marciello de Il Bazar dello Zucchero.

Moltissimi i commenti di auguri anche da parte di personaggi famosi, come Manila Nazzaro, che scrive: “Auguri meraviglie, vi voglio bene!”, oppure Tosca D’Aquino, che commenta: “Che belle e che impressione, le ho viste nascere e ora sono due splendide ragazze! Tanti auguri”. Tra gli altri, anche i commenti di Laura Freddi e di Elisabetta Gregoraci, che sotto le foto hanno lasciato dei cuori rossi.

Aurora e Sofia Costantini sono nate nel 2006 dalla relazione di Matilde Brandi con Marco Costantini, famoso commercialista di Roma. Lo scorso anno, le due avevano trascorso sei mesi di studio negli Stati Uniti. La prima, inoltre, si era anche fatta conoscere in tv come allieva del Il Collegio 8.

Rispondendo ad alcune critiche che l’avevano accusata di essere entrata nel programma solo in quanto figlia di Brandi, la ragazza aveva dichiarato: “Ho fatto l’audizione come tutti gli altri e sono stata selezionata. Non posso negare che avere una mamma famosa mi abbia dato diverse opportunità, ma se non fossi stata adatta a ciò che cercavano non stare stata selezionata”, si legge su Today.