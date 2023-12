Michelle Hunziker e gli auguri alla figlia Aurora Ramazzotti: "Il tuo primo compleanno da mamma"

Un dolce video con i momenti più belli trascorsi insieme: così Michelle Hunziker ha augurato buon compleanno a sua figlia Aurora Ramazzotti che oggi, martedì 5 dicembre 2023, ha compiuto 27 anni.

“Il tuo primo compleanno da mamma”, scrive la showgirl svizzera. “Ti amo”. Il 30 marzo di quest’anno, infatti, è nato il piccolo Cesare Augusto, figlio dell’influencer e del suo compagno Goffredo Cerza.

“Quante volte ci siamo sedute per terra a vedere l’album dei ricordi insieme, quello che ti piaceva tanto?”, ha poi continuato Michelle Hunziker nelle storie, in un video nel quale inquadrava il loro album dei ricordi, pieno di foto di mamma e figlia insieme. “Talmente tante che l’abbiamo completamente usurato: 1996, ed eccoti qua, stavi arrivando, un’ecografia dell’epoca… et voilà, un bebè bellissimo. Quanto ero orgogliosa di essere mamma a 19 anni e quante ne abbiamo vissute e passate, 27 anni di vita con il mio grande amore”.

“Ti amo da morire amore mio, sei veramente una figlia tanto desiderata, e… sono orgogliosa di te, davvero, fiera di quello che sei oggi. Mi emoziono a guardare queste immagini, sei diventata una mamma stupenda, totalmente innamorata del suo bebè, di Goffredo e della sua nuova famiglia. Tanti tanti auguri di buon compleanno, il tuo primo compleanno da mamma”, ha poi concluso la showgirl.

Parole alle quali Aurora Ramazzotti ha risposto ricondividendo il video nelle sue storie: “Che tenera mammottina”, scrive, ma non prima di aver fatto dell’ironia sul tempo che passa: “Diventare adulti per me si riassume nella consapevolezza di non farcela ad arrivare svegli alla mezzanotte del proprio compleanno”.