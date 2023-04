HBO Max e Sky confermano la data di uscita della seconda stagione di And Just Like That, prevista in Italia per giugno 2023, e rilasciano sulle principali piattaforme social il trailer ufficiale della serie. Il servizio streaming condivide su Instagram alcuni frame che svelano le principali novità degli ultimi episodi e regala al pubblico qualche anticipazione.

Il teaser di due minuti e mezzo si apre con le parole di Carrie Bradshaw, di nuovo protagonista del sequel di Sex and the City: “Se sei fortunata, non importa cosa la vita ti offra, potrai sempre contare sul fatto che le tue migliori amiche saranno con te”, dichiara nell’incipit del video.

“Siamo tutti beatamente inconsapevoli del momento in cui le nostre vite stanno per cambiare”, prosegue la voce fuori campo. “Ho realizzato che alcune cose è meglio lasciarle nel passato… Ma forse non tutte”, afferma la scrittrice e, subito dopo, compare uno frammento della scena in cui Aidan si presenta davanti alla soglia di casa sua.

Il produttore esecutivo, Michael Patrick King, infatti, lascia trapelare qualche dettaglio in merito alle nuove puntate, confermando il ritorno di Aidan Shaw e Che Diaz, interpretati rispettivamente da John Corbett e Sara Ramírez.

Le iconiche Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis, invece, continuano a ricoprire il ruolo di protagoniste principali, illuminando le strade di Manhattan nei panni delle inseparabili Carrie, Miranda e Charlotte.

Tra le new entry del cast spicca l’arrivo del cantante Sam Smith che, recentemente, ha pubblicato uno scatto su Instagram mentre si trova sul set del nuovo capitolo della serie.

In un’intervista rilasciata sul magazine Entertainment Tonight, Sarah Jessica Parker ha svelato qualche anticipazione in merito alle tematiche affrontate nella seconda stagione di And Just Like That. L’attrice rivela la centralità del termine resilienza e spiega come nel nuovo capitolo della saga coesistano drammi e risate. “La vita è troppo corta per non provare cose nuove”, dichiara verso la fine del trailer e, molto presto, vedremo a quali incredibili cambiamenti andranno incontro le star di New York.