Sono terminate le riprese della seconda stagione di And Just Like That, il sequel di Sex and the City che racconta la vita sentimentale di Carrie, Miranda e Charlotte, ancora protagoniste del nuovo capitolo della serie e pronte a brillare tra le strade di Manhattan.

Sarah Jessica Parker, alias di Carrie, pubblica su Instagram i festeggiamenti che celebrano la fine dei lavori sul set: “Festa di fine riprese = baci. Ma non un addio”, commenta la celebre attrice e ringrazia amici e colleghi del cast:

Nicole Ari Parker hai sempre un buonissimo profumo. And Just Like That sarà una stagione d’amore. La crew, il cast… Tutto paradisiaco.

Tra le novità introdotte nello storyline della seconda stagione, riappare il personaggio di Aidan Shaw, ex storico di Carrie e interpretato da John Corbett. La coppia è stata protagonista delle ultime riprese e si presume un ritorno di fiamma.

Sarah Parker, inoltre, è stata fotografata da alcuni paparazzi con il sontuoso abito da sposa di Vivienne Westwood che la protagonista indossava durante lo sfortunato matrimonio con Mr. Big nel film di Sex and the City del 2008. Nella pellicola il vestito veniva regalato a Carrie dalla stilista britannica e il suo ritorno testimonia l’arrivo di grandi novità.

Sul set fanno capolino anche la fidanzata di Miranda, Che Diaz, volata a Los Angeles con la compagna verso la fine della scorsa stagione e l’agente immobiliare Seema Patel, interpretata da Sarita Chodhury. L’attrice, nel corso di un’intervista rilasciata a PageSix, racconta che la trama di And Just Like That: “Sarà molto diversa dalla prima stagione e anche più divertente”.

Lo show HBO sarà disponibile sulla piattaforma Sky e in streaming su Now anche se, per il momento, i produttori non ne hanno ancora rivelato la data di uscita ufficiale.