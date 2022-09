A Family Christmas, il primo disco di Natale di Andrea Bocelli con i figli Matteo e Virginia

Mancano pochi mesi a Natale e, giorno dopo giorno, si moltiplicano gli annunci degli album, dei libri e degli eventi in programma per le prossime feste natalizie. Tra le nuove uscite ha destato particolare interesse quella del disco di Natale di Andrea Bocelli. “A Family Christmas”, questo il titolo dell’album, si preannuncia come uno dei successi della stagione e non soltanto per la bravura del tenore ma anche per la presenza di due ospiti d’eccezione ovvero i figli dell’artista: Matteo Bocelli e la piccola Virginia.

L’album uscirà il 21 ottobre e conterrà un mix di brani tradizionali e di nuove interpretazioni. La vera sorpresa però sarà il primo inedito tratto del disco natalizio di Bocelli che vedrà per la prima volta cantare insieme padre e figli. “The Greatest Gift”, questo il titolo del brano in uscita l’8 settembre, secondo i critici musicali è un capolavoro di straordinaria armonia e musicalità. Il tenore toscano ha puntato molto su quest’ultimo lavoro come dimostrano le numerose collaborazioni con nomi eccellenti del panorama musicale: Celine Dion, Miley Cyrus, Barbra Streisand e The Weeknd.

Andrea Bocelli ha tre figli. I primi due, Amos e Matteo, sono nati dal matrimonio tra il celebre tenore ed Enrica Cenzatti mentre Virginia è nata dalle nozze con Veronica Berti, l’attuale moglie del cantante toscano. Amos Bocelli è il primogenito ed è laureato in ingegneria aerospaziale. Matteo Bocelli invece ha studiato al conservatorio di Lucca e ha seguito, come sappiamo, le orme del padre. La piccola Virginia invece ha mostrato fin da piccola un’enorme passione per la musica. A Family Christmas rappresenta il suo ingresso ufficiale nel mondo discografico italiano.