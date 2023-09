Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione svelano il sesso del loro bebè

A distanza di qualche settimana dall’annuncio della gravidanza, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione hanno organizzato un gender reveal party in cui hanno svelato, come da tradizione, il sesso del bambino in arrivo. I due fidanzati, che si sono conosciuti a Uomini e donne, hanno deciso di condividere questo momento così speciale con i rispettivi follower su Instagram, dove è stato pubblicato un breve video da cui si può dedurre quale sarà il colore del fiocco che appenderanno sulla porta.

All’evento erano presenti tutti i loro più cari amici, alcuni conosciuti anche grazie al programma condotto da Maria De Filippi, che tornerà in onda dall’11 settembre 023 con una nuova edizione.

Come si può dedurre, la coppia avrà una bambina, notizia che sembra avere reso felicissimo l’ex tronista. Nel momento in cui ha visto i palloncini rosa, lui ha infatti iniziato a saltellare dalla gioia, per poi baciare la fidanzata. L’influencer, invece, ha rivelato di essere stata colta di sorpresa dalla scoperta: “Attimi di tensione ma io davvero convinta fosse un maschio! Ero devastata“, ha detto con tono ironico.

Al momento non si sa ancora come possa chiamarsi la bimba, anche se recentemente la futura mamma aveva svelato un disaccordo su un tema così importante. “Dopo aver scoperto il sesso partirà il divorzio perché partiranno le lotte per le camerette: lui comprerebbe già tutto, io invece sono scaramantica e preferirei aspettare. Poi anche per il nome: non siamo d’accordo sul nome, ci scanniamo già da mesi. Lui vorrebbe già averlo scelto, poi non abbiamo un nome che piace a entrambi” – aveva raccontato lei in una serie di Instagram Stories.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione stanno però vivendo in maniera diversa questi mesi di attesa: l’ex concorrente del Grande Fratello e de L’Isola dei Famosi sarebbe infatti il più ansioso tra i due, al punto tale da trascorrere alcune notti senza riuscire a dormire.