Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli saranno a breve genitori per la prima volta, come hanno annunciato loro stessi attraverso un post pubblicato sui rispettivi profili Instagram il 1° agosto 2023. I due sono al colmo della gioia, così come le tante persone che avevano seguito il loro percorso a Uomini e donne e che avevano subito creduto nel loro amore (lui era già stato tronista e aveva scelto Valentina Rapisarda, ma quel rapporto si è concluso qualche tempo dopo).

Goà prima di scoprire la gravidanza, la coppia aveva svelato a Silvia Toffanin nello studio di Verissimo di avere come primo desiderio quello di avere un figlio, solo successivamente avrebbero pensato al matrimonio. Tutto si sta quindi svolgendo secondo i loro piani.

Pur non amando troppo apparire, i due non mancano periodicamente di soddisfare le curiosità dei rispettivi follower, desiderosi di sapere come stiano vivendo questo momento così speciale. Questa volta a rispondere alle domande degli utenti ci ha pensato la futura mamma, che ha innanzitutto svelato quando sarà previsto il parto. La voglia di stringere il loro bimbo/a è tanta, ma sarà necessario attendere: la data presunta del parto è infatti il 7 febbraio 2024.

C’è stato poi chi ha chiesto all’ex corteggiatrice se avesse avuto modo di girare un breve video nel momento in cui ha detto al compagno di essere incinta, in modo tale da rendere tutto ancora più indelebile, ma purtroppo la risposta è negativa: “Ragazze, purtroppo no! È davvero impossibile con lui. Sono riuscita forse a fargli due sorprese da quando stiamo insieme. È un segugio, sempre sull’attenti e non si fa mai i fatti suoi. E non sono riuscita a fare un video con nessuno dei nostri parenti perché non si sa tenere un ciecio in bocca”.

Non poteva mancare da parte di Arianna Cirrincione un racconto più esclusivo sulle sensazioni che sta vivendo in queste prime settimane di gravidanza: “Sinceramente bene, sono molto tranquilla. Chiaramente è una fase importante e di cui conosco poco. Quindi ci sono pensieri, dubbi e paure, che credo siano comuni un po’ tutti. Però e la sti vivendo bene. A differenza di qualcuno che conosciao bene”.

Al momento i due sono in alto mare per la scelta del nome, anche se Cerioli avrebbe qualche idea. Per quanto riguarda il sesso, lei, invece, avrebbe una lieve preferenza per il maschio, ma la cosa importante è che il nascituro stia bene.