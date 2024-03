Gli auguri di Chanel Totti per il papà Francesco: "Io e te"

Chanel Totti ha fatto gli auguri al papà Francesco per la Festa del Papà. In una storia Instagram, la figlia del calciatore e di Ilary Blasi ha condiviso una foto nella quale appare insieme all’ex sportivo scrivendo: “Io e te”.

La secondogenita del calciatore, oggi 16 anni, ha da sempre un rapporto speciale con i suoi genitori: la giovane infatti pubblica spesso scatti con la mamma, oltre a essere stata la prima a sostenerla dopo l’uscita di Unica, il documentario Netflix nel quale la showgirl raccontava la sua versione della separazione da Francesco Totti.

Ma non solo: la sedicenne, infatti, sembrerebbe aver legato anche con Noemi Bocchi, la nuova compagna di papà. La famiglia allargata ha infatti trascorso le vacanze 2023 insieme facendo un viaggio in California: in compagnia del calciatore e della sua nuova compagna anche i figli di lei, Sofia e Tommaso, avuti dall’ex marito Mario Caucci, e quelli di lui. Oltre a Chanel, Francesco Totti è infatti anche papà di Cristian, di 17 anni, e Isabel, di 7, avuti entrambi da Ilary Blasi.

Ma questa non è la prima volta che Chanel Totti fa gli auguri al papà sui social: il 27 settembre 2023, in occasione del 47esimo compleanno del calciatore, la giovane aveva scritto su Instagram: “Auguri, solo noi sappiamo” a corredo di una foto scattata a bordo campo con il fratello Cristian da piccoli. Quest’ultimo, invece, aveva postato una foto con il papà scrivendo: “Auguri papo. Ti amo da morire. Per sempre io e te”.