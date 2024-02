Luca Argentero e Cristina Marino festeggiano il compleanno di Noè Roberto

Luca Argentero e Cristina Marino hanno festeggiato il compleanno del loro secondogenito, che oggi, 16 febbraio 2024, compie un anno. In due post Instagram, mamma e papà hanno dedicato delle dolci parole al piccolo Noè Roberto: “Il mio pollo compie un anno”, ha scritto l’attore a corredo di una foto nella quale tiene il bambino in braccio.

“Un anno dopo. Alle tue capriole nella pancia. Ai baci mai ricevuti prima, ai tuoi occhi blu, e quelle infinite risate che illuminano il cuore. Grazie ometto mio. Il mio, il nostro cuore batte ancora più forte”, ha scritto invece Marino in un post pubblicato sul proprio profilo, a corredo di una serie di scatti insieme al piccolo e con il pancione.

Oltre al piccolo Noè Roberto, i due sono anche genitori di Nina Speranza, nata il 20 maggio 2020. Insieme dal 2016, Luca Argentero e Cristina Marino si sono sposati nel giugno 2021.

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera nell’aprile 2023, pochi mesi dopo la nascita del secondogenito, Luca Argentero aveva dichiarato: “Mia moglie mi ha insegnato un nuovo sguardo. Sorridendo, riesce a darmi energia e coraggio. Io con lei vorrei fare tanti figli, ma nell’ultima gravidanza l’ho vista abbastanza provata e allora mi fermo, vedremo che cosa succede. Sono grato a quel pomeriggio ai Caraibi quando, sul set di un film, l’ho vista per la prima volta sotto una palma. Ci siamo guardati in un modo tutto nostro. E non abbiamo mai smesso”.