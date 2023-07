Andrea Delogu, svelato il suo segreto di bellezza: "Fa male ma ne vale la pena"

Andrea Delogu, grazie al suo incredibile outfit, nel corso del fine settimana è riuscita a catturare l’attenzione degli spettatori più attenti del Tim Summer Hits, il nuovo programma musicale, presentato in compagnia di Nek su Rai 2. Durante la puntata di ieri, domenica 2 luglio 2023, la conduttrice 41enne, infatti, ha sfoggiato un lungo abito fucsia firmato Alba Ferretti e caratterizzato da una scollatura molto particolare che lasciava intravedere il decolleté: “Ma come fa a tenersi su?”, si sono domandati alcuni utenti sui social.

Tra le ultime storie pubblicate su Instagram, Andrea Delogu ha voluto condividere con le migliaia di followers il piccolo segreto di bellezza pensato appositamente per indossare un abito così scollato senza bisogno di portare il reggiseno: “Così vi tolgo ogni dubbio ragazze, eccolo!”, ha commentato il volto del film Divorzio a Las Vegas, pubblicando l’immagine di un nastro adesivo color carne da posizionare sul seno per coprire i capezzoli che, anche nel caso in cui dovessero fuoriuscire dall’abito, rimarrebbero nascosti grazie a questo semplice trucchetto.

“Lo metto anche qui” – ha aggiunto la presentatrice in un tweet, condividendo la stessa immagine postata su Instagram anche sulle altre piattaforme social – Per tutte le ragazze che me lo chiedono… Voi capirete”, ha spiegato, rispondendo a tutte le perplessità comparse tra i commenti della foto: “Ma non fa male quando lo togli?”, si è domandata una fan: “Tanto, tantissimo, ma ne vale la pena”, ha replicato Delogu dopo qualche istante.