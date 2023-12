A distanza di qualche settimana da quando hanno annunciato di essere in attesa di due gemelle, Veronica Peparini e Andreas Muller sono stati nuovamente ospiti di Verissimo, anche se in collegamento. Pochi giorni fa la coppia aveva fatto sapere attraverso il loro profilo Instagram dei problemi che si trova ad affrontare la coreografa, emersi nel corso di un ecografia di controllo, notizia che li ha fatto preoccupare non poco visto che fino a quel momento tutto sembrava andare nel migliore dei modi.

La sindrome che è stata scoperta dal ginecologo prende il nome di trasfusione feto-fetale, come hanno spiegato entrambi: “Abbiamo scoperto la trasfusione feto-fetale durante un’ecografia di controllo. Le gemelle crescono all’interno della stessa placenta, tuttavia, una delle due è donatrice e l’altra riceve il nutrimento – hanno raccontato – Quindi una cresce più velocemente, mentre l’altra dimagrisce. Fortunatamente siamo riusciti a intervenire in tempo, ma rimane una gravidanza da monitorare”.

Almeno per ora i medici non hanno alcuna certezza sull’origine del disturbo, che impone però la massima cautela da parte della futura mamma: “Non si sa da dove nasce questa sindrome, può capitare a tutte, soprattutto quando si porta avanti una gravidanza gemellare. Oggi non riesco a stare seduta, anche se dovrei riposarmi” – ha detto l’ex insegnante di Amici.

Nonostante tutto, Veronica Peparini e Andreas Muller non potrebbero essere più felici e non vedono l’ora di poter stringere le loro bambine tra le braccia (non hanno ancora comunicato se abbiano o meno deciso come chiamarle).

Il loro arrivo è stato accolto in maniera positiva dalle famiglie di entrambe, compresi i figli che lei ha avuto dal suo ex marito ed è anche per questo che quello in arrivo non potrà che essere per loro un Natale speciale. Poter contare sulla vicinanza dei loro affetti più cari sarà il regalo più bello.