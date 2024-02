Veronica Peparini e Andreas Muller svelano i nomi scelti per le gemelline in arrivo

Veronica Peparini e Andreas Muller sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata andata in onda sabato 17 febbraio 2024, dove hanno voluto dare un aggiornamento sull’andamento della gravidanza della coreografa, dopo che alcune settimane fa erano emersi alcuni problemi inaspettati. Ora fortunatamente il peggio sembra essere alle spalle, nonostante lei cerchi di moderare gli sforzi eccessivi.

“Oggi posso dire che sto bene, sono quasi alla 31esima settimana. Andiamo sempre con i piedi di piombo, ma ora dovremmo essere fuori pericolo” – ha detto l’ex insegnante di Amici.

I due sono davvero felicissimi e non lo nascondono, il ballerino non vede l’ora di vivere l’emozione che lo attende, per questo è intenzionato a stare vicino alla compagna durante il parto: “È il momento più bello della mia vita. Non vedo l’ora di vivere la mia nuova vita da papà – ha detto il 27enne – Voglio essere lì, voglio esserci a tutti i costi. È uno di quei momenti che non puoi perderti nella vita”,

La futura mamma non avrebbe ovviamente niente in contrario all’idea di essere supportata dal compagno in un momento così importante, anche se tutto dovrà avvenire ovviamente con l’avvallo dei medici. “Sto cominciando a pensarci anche perché non so nemmeno io come sarà visto che i miei primi due parti sono stati naturali e questo invece sarà probabilmente un cesareo programmato. Però Andreas ci deve essere, non voglio andarci da sola”.

Veronica Peparini e Andreas Muller hanno inoltre svelato un dettaglio che suscita da tempo curiosità anche da parte dei loro follower, i nomi scelti per le loro gemelle. Ognuno di loro ne ha deciso uno: “Abbiamo scelto un nome ciascuno. Andreas ha scelto Penelope e io Ginevra. Le bimbe avranno il doppio cognome: Muller Peparini” – hanno concluso.