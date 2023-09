Al Pacino, il neopapà viene lasciato dalla compagna dopo tre mesi

Dopo aver destato scandalo per aver avuto un figlio all’età di 83 anni, Al Pacino fa di nuovo parlare di sé. Pare infatti che la compagna, la 29enne Noor Alfallah, lo abbia lasciato a tre mesi dalla nascita del loro figlio, Roman Pacino.

Ma non è tutto: la donna si sarebbe rivolta al tribunale per richiedere la custodia esclusiva del piccolo, dichiarando di voler concedere ad Al pacino “visite organizzate in modo ragionevole”, come recitano i documenti fatti trapelare dal tabloid americano The Blast. La donna non ha però ancora chiesto nessuna cifra particolare per il mantenimento, lasciando al giudice la decisione, e pare essere comunque aperta alla possibilità di una custodia congiunta.

Una storia d’amore molto particolare quindi quella tra i due: già lo scorso anno, all’annuncio della gravidanza, Al Pacino aveva richiesto un test di paternità, per accertarsi che il figlio fosse effettivamente suo. L’attore, infatti, soffre di un problema alla tiroide che causerebbe infertilità.

Al Pacino aveva intrapreso la relazione con Alfallah nell’aprile del 2022, quando erano stati visti a cena insieme. L’attore aveva annunciato che sarebbe diventato padre nel maggio del 2023: il piccolo Roman è nato il 6 giugno al Cedar’s Sinai Hospital di Los Angeles.

L’attore era già padre di tre figli: la prima, Julie Marie, avuta da Jan Tarrant nel 1989. Poi, nel 2001, erano nati i suoi gemelli, Olivia Rose e Anton James, avuti dall’attrice Beverly D’Angelo.