Veronica Peparini e Andreas Muller saranno genitori di due gemelle: l'annuncio

La voce era nell’aria già da qualche giorno, ma ora è ufficiale: Veronica Peparini e Andreas Muller diventeranno presto genitori. L’annuncio è arrivato a Verissimo, dove entrambi sono stati ospiti e dove hanno sottolineato quanto siano felici.

“Abbiamo avuto bisogno di un piccolo aiutino perché ho la mia età, ma dopo è venuto tutto subito per fortuna. Saremo genitori di due gemellini – hanno detto a Silvia Toffanin – Alla famiglia di Andreas abbiamo raccontato la gravidanza quasi subito, mentre abbiamo aspettato un po’ prima di dirlo alla mia perché io sono già mamma di due bambini e avevo un po’ paura della loro reazione. Invece loro hanno risposto tutti benissimo. I miei genitori e mio fratello erano felicissimi, i miei figli non vedono l’ora che arrivino”.

La coppia non era però ancora a conoscenza del sesso dei bimbi in arrivo, lo hanno scoperto nel corso della trasmissione: saranno due femmine (lei ha già un maschio e una femmina, lui non ha altri figli): “Abbiamo deciso di dare loro entrambi i cognomi, ci teniamo tanto”. Per quanto riguarda i nomi, invece, non è stata ancora presa una decisione definitiva.

Solo qualche tempo fa si era vociferato anche di una crisi nata tra Veronica Peparini e Andreas Muller, che entrambi hanno confermato ma che ha permesso loro di capire quanto sia forte il loro amore: “Non c’è mai stata l’idea di lasciarci, nonostante la crisi. C’è stato un momento difficile tra noi due perché siamo due fumantini e ci arrabbiamo molto, ma è proprio in questi momenti in cui bisogna fermarsi un attimo e capire come andare avanti”.

Poco dopo la trasmissione, il futuro papà ha voluto fare una dedica dolcissima via social alla compagna: “Sognavamo un futuro ancora più grande insieme ma mai ci saremmo aspettati che in arrivo ci fossero due principesse a riempire ancora di più le nostre vite. Mamma e papà vi aspettano e non vedono l’ora di amarvi ogni oltre cosa”.