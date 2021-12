A The Voice Senoir arriva (a sorpresa) Iva Zanicchi: la gaffe di Loredana Bertè

La seconda stagione The Voice Senior è ormai giunta alla terza puntata. Nella serata di venerdì 10 dicembre i giudici, Clementino, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Orietta Berti hanno ascoltato altri aspiranti cantanti nel corso delle cosiddette blind auditions: i concorrenti, tutti rigorosamente over 60, si esibiscono mentre la giuria rivolge loro le spalle. Se un giudice decide di girare la sedia, allora il concorrente entra nella sua squadra. E, questa volta, la conduttrice Antonella Clerici ha voluto fare una sorpresa.

Era il turno di un nuovo talento, pronto ad esibirsi per conquistare un posto nel programma. Non appena ha iniziato a cantare, però, parte della giuria ha riconosciuto la voce: era Iva Zanicchi, che è salita, a sorpresa, sul palco del talent show di RaiUno. Ma il commento di Loredana Bertè non è certo passato inosservato: all’inizio della canzone si è lasciata scappare un “è un po’ stonata“. Giudizio che ha poi prontamente negato nel momento in cui ha capito che si trattasse della collega: “Li hai asfaltati tutti. Sei una bomba, strepitosa“, ha infatti detto a Zanicchi.

Una gaffe, quella della rocker, che però non ha messo in ombra l’esibizione dell’ospite speciale, che ha stupito tutti sulle note di uno dei suoi brani più famosi, Testarda io (La mia solitudine). “Questa la voglio io“, ha scherzato Clementino dopo essersi girato. “Il mio terrore, devo dire la verità, è che non si girassero. Clementino, tu che hai tentennato un po’, vengo lì e ti schiaffeggio“, è stato invece il commento ironico di Iva Zanicchi, che ha poi preso posto al fianco del rapper per ascoltare alcune audizioni.

In molti hanno visto questo gesto come una sorta di prova: alcuni rumors, infatti, dicono che per la prossima edizione del talent show una delle quattro sedie possa essere riservata proprio all’Aquila di Ligonchio.