In Arabia Saudita le autorità hanno iniziato a sequestrare giocattoli, vestiti e qualsiasi altro oggetto per bambini che abbia i colori dell’arcobaleno, semplicemente perché questa tinta è per il Paese islamico, un chiaro rimando all’omosessualità, che nello Stato è severamente vietata.

Ad affermarlo è il ministero del commercio sulla tv di Stato, in un servizio di Al-Ekhbariya, in cui vengono mostrati alcuni funzionari pubblici che sequestrano una serie di articoli dai negozi della capitale Riad: fermagli per capelli, pop-it, t-shirt, cappelli, astucci e articoli di cancelleria.

فرقنا الرقابية تنفذ جولات على منافذ البيع وتضبط وتصادر منتجات تتضمن رموز ودلالات تدعو للشذوذ وتنافي الفطرة السّوية، وتوقع الجزاءات النظامية على المنشآت المخالفة. pic.twitter.com/XyeNvYmOvl — وزارة التجارة (@MCgovSA) June 14, 2022

Tutti questi oggetti “Contraddicono la fede islamica e la morale pubblica e promuovono i colori omosessuali prendendo di mira le giovani generazioni”, ha spiegato uno dei funzionari. Inoltre, il ministero del Commercio ha fatto sapere su Twitter che i suoi team stavano confiscando “Prodotti che contengono simboli e segni che invitano alla deviazione e contraddicono il buon senso”.

L’omosessualità in Arabia Saudita è punita con la fustigazione o con condanna a morte, a seconda della gravità del caso. Secondo l’interpretazione della legge islamica, i rapporti sessuali consensuali tra persone dello stesso sesso, ma anche quelli al di fuori del matrimonio, sono severamente vietati.

Tra le altre cose, inoltre, è illegale per gli uomini “comportarsi come donne”, avere atteggiamenti o indossare abiti femminili, o viceversa, ossia le donne non possono comportarsi come uomini, vestirsi come tali o avere comportamenti simili.