Su twitter una polemica riguardante Esselunga, società di grande distribuzione organizzata con supermercati in gran parte del Nord Italia, è diventata virale. A quanto pare, è apparso un tweet che definiva “omofoba” una campagna pubblicitaria del marchio di negozi (quella con gli ortaggi e altri alementi “travestiti” da personaggi di fiabe, romanzi o film). L’utente che ha pubblicato il commento, però, è un account parodia, a cui piace ironizzare sul web.

Il tweet recitava: “Siamo nel 2022, siamo in Italia; questo dovrebbe voler dire il trovarsi in un luogo civile. E invece no. Dopo l’affossamento del Ddl Zan, ora le bustine omofobe distribuite da catene con rimandi fallici nel logo. A me? Fa schifo“. E sotto a queste parole si vedeva la foto di una bustina di zucchero, su cui sono stampate le immagini della campagna. Foto che è stata twittata e tacciata ironicamente di omofobia dal profilo @frampagna.

Siamo nel 2022, siamo in Italia; questo dovrebbe voler dire il trovarsi in un luogo civile



E invece no. Dopo l'affossamento del Ddl Zan, ora le bustine omofobe distribuite da catene con rimandi fallici nel logo

A me? Fa schifo pic.twitter.com/0mTHDMJf31 — Frampagna Campesco (@frampagna) May 31, 2022

La campagna si focalizza sul gioco di parole tra “finocchio” e “pinocchio“. L’ortaggio è infatti rappresentato nell’immagine con un cappello e un naso che richiamano indubbiamente quelli del celebre personaggio creato dalla penna di Carlo Collodi.

Ma sei mai andato all’#esselunga ??

Penso di no, se no conosceresti le loro spettacolari campagne pubblicitarie!

Eccone una completa, proprio dove c’è Pinocchio/Finocchio! pic.twitter.com/spdVYxNU1C — silvia lamberti (@blu_sia) May 31, 2022

Non tutti hanno capito la natura del tweet. La maggior parte degli utenti ha preso il post molto seriamente: “Bisogna avere un’ossessione per leggere omofobia qui“; “Sono anni che Esselunga porta avanti questa campagna… peraltro simpatica e di successo. vedere il male ovunque è un atteggiamento autolesionista e decisamente poco intelligente“; “Se lo lasci dire, Lei ha una fissa se vede malizia ovunque e non capisce che è un riferimento a Pinocchio“, sono solo alcune delle risposte social presenti sotto al tweet.