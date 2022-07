La casa dei Ferragnez sta finalmente prendendo forma e presto tutta la famiglia si dovrà preparare al trasloco. L’annuncio della nuova dimora era arrivato mesi fa ma ora, Chiara Ferragni e Fedez, hanno mostrato su Instagram le foto del nuovo appartamento in fase di costruzione.

Giubbino catarifrangente e caschetto di protezione in testa, la coppia ha fatto vedere ai follower l’avanzamento dei lavori del loro nuovo nido d’amore. Un attico enorme con vista sulla skyline di Milano, e dotato di ogni comfort. Tante camere, disimpegni, una terrazza panoramica e piscina che però tengono a precisare: “E’ condominiale, non del nostro attico”.

Certo, serve un pochino di immaginazione per riuscire a capire come sarà il risultato finale, ma certamente non sarà deludente. Anche la nuova casa dei Ferragnez si trova nel quartiere CityLife, lo stesso dove risiedono ora, anzi, esattamente di fronte all’attico in cui vivono attualmente insieme ai loro due figli, Leone e Vittoria.

L’appartamento nel quale vivono in affitto, come è noto, si trova all’interno del complesso delle residenze Libeskind realizzate da Zaha Hadid, e vanta oltre 350 metri quadrati. L’imprenditrice digitale e il rapper avevano da tempo il desiderio di mettere su la casa dei loro sogni e, trovandosi molto bene in quella zona, avevano deciso nel 2021 di comprare sempre lì la loro prima dimora insieme.

I Ferragnez, però, dovranno attendere ancora per potersi traferire. Infatti la consegna del nuovo attico è prevista per la primavera del 2023.