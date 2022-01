Meghan Markle e il principe Harry mettono in vendita la loro mega dimora acquistata nel 2020 a Montecito, quartiere extra lusso di Los Angeles. Secondo il Daily Mail, infatti, pare che la coppia non sia soddisfatta dell’abitazione e voglia trasferirsi. Non lontano però, ma sempre nelle vicinanze.

Vi raccomandiamo... William e Kate non riceveranno più Harry e Meghan senza invito ufficiale

La villa non sarà messa direttamente on sale sul mercato pubblico, vista la grande visibilità dei proprietari, come si legge sul Mirror, ma verrà fatta vedere solo a persone che sono in grado economicamente di comprarla e hanno delle referenze come acquirenti seri.

L’idea di Meghan Markle e del principe Harry è comunque quella di restare sempre in zona, ma a quanto pare non si sentono veramente a casa nella lussuosa abitazione che comprarono nel giugno del 2020 dall’uomo d’affari russo Sergey Grishin e per la quale spesero 14,5 milioni di dollari.

L’attuale residenza dei duchi di Sussex ha nove stanze da letto, 16 bagni, sauna, una sala da tè e una biblioteca, un enorme parco giochi, palestra, piscina e un campo da tennis, il tutto distribuito nei 30mila metri quadri del terreno di proprietà.

Ma a quanto pare le misure e il lusso non fanno la felicità e quindi la coppia è in cerca di un nuovo nido, anche se non hanno nemmeno scelto le scuole di zona per il piccolo Archie, che invece frequenta un asilo più distante.

Si tratta di una scuola incentrata sull’educazione emotiva, la mindfulness, ossia insegna ad essere gentili e a prendersi cura dell’ambiente, attraverso anche l’orticoltura, oltre allo studio di materie più classiche, come lo spagnolo, la musica, la danza, il teatro e il coding.