Pensare che Chiara Ferragni possa stare a lungo lontano dai social non può che sembrare strano ed è per questo che il suo “silenzio” delle ultime settimane aveva fatto rumore. Solo pochi giorni fa era stata lei stessa a chiarire tutto con un post Instagram in cui aveva detto come il periodo post Sanremo 2023 fosse stato difficile per lei, chiamata a essere forte per la sua famiglia. Questa volta, però, l’influencer ha preso la parola con una serie di Instagram Stories riferendosi a una questione che le sta particolarmente a cuore: la nuova casa che ospiterà lei, Fedez e i loro bambini, Leone e Vittoria.

La coppia aveva mostrato già qualche tempo fa il cantiere in cui sorgerà la loro abitazione, situata in una delle zone più popolari di Milano, CityLife. L’area scelta si trova in uno dei complessi residenziali in costruzione di fronte alle Tre Torri (si tratterebbe infatti di un appartamento su due piani nelle residenze Libeskind 2).

Fino ad ora erano stati ben pochi i dettagli che erano stati resi noti, ad eccezione della presenza di una scala a chiocciola e di una piscina, ma ora è stata la 35enne tornare sull’argomento, cosa che non fa che alimentare la curiosità dei follower.

Chiara Ferragni per la prima volta ha svelato quando i lavori saranno ultimati, ma ha allo stesso tempo approfittato dell’occasione per coinvolgere chi la segue su un aspetto importante: l’arredamento. Del resto, gli utenti non mancano mai di commentare i suoi continui aggiornamenti, proprio per questo saranno in tanti a darle qualche consiglio.

“Spero che tra agosto e settembre sarà pronta, quindi con i miei architetti sto facendo un lavoro molto interessante di interior design. Mi servono ancora più ispirazioni, se avete delle pagine o dei brand che amate da consigliarmi mettetemeli qua” – sono state le sue parole.

Questo non è certamente l’unico progetto a cui lei si sta dedicando, come ha confessato nelle sue Stories, pur senza sbilanciarsi troppo: “Ora che è finito Sanremo e le varie Fashion Week ho un pochino di tempo libero e mi sto dedicando a diversi progetti. Ho dei viaggi in programma nelle prossime settimane: alcuni per lavoro, altri per piacere, alcuni con il team e altri con la famiglia e gli amici. Ho ricominciato a studiare spagnolo, una delle mie lingue preferite, e ci tengo tantissimo a parlarlo molto bene, anche perché i miei bambini lo parlano perché la tata lo parla con loro” – ha concluso.