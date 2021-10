Chiara Ferragni, Fede, Leone, la piccola Vittoria e la cagnolina Mati cambiano casa! Lo aveva già annunciato l’influencer mesi fa su Instagram ma pare proprio che ora la nuova dimora dei Ferragnez stia prendendo forma.

Attualmente la famiglia vive in un attico a CityLife, uno dei quartieri più cool di Milano. Il loro appartamento come è noto si trova all’interno del complesso delle residenze Libeskind realizzate da Zaha Hadid, e ha una grandezza di più di 350 metri quadrati.

In un post l’imprenditrice digitale aveva raccontato che lei e Federico avevano comprato la loro prima casa insieme. Quella dove risiedono è in affitto e allora avevano deciso di costruire insieme il nido dei loro sogni. Al momento della dichiarazione il palazzo era ancora alle fondamenta e il piano acquistato dalla coppia non c’era neanche.

La nuova dimora dei Ferragnez si trova sempre a CityLife, proprio di fronte a dove vivono e da cui possono guardare live lo stato di avanzamento dei lavori. Nelle immagini postate da Chiara nelle stories infatti si nota ancora la casa a uno stato grezzo, e solo tra pochi mesi sarà pronta per essere abitata. Nelle foto anche una dichiarazione degli architetti Filippo Fiora e Federico Sigali, che si stanno occupando della realizzazione del progetto: