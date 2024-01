Sono passati nove anni dalla morte di Pino Daniele. Era il 4 gennaio del 2015 quando il cantautore fu colto da un infarto nella sua villa in Toscana. Un lutto enorme per il mondo della musica, dove ha lasciato un’impronta indelebile con le sue canzoni e melodie, ma ancora più grande per la sua famiglia e i suoi affetti. Sua figlia Sara Daniele, classe 1996, è la primogenita del musicista e della seconda moglie Fabiola Sciabbarrasi, e anche quest’anno ha lasciato sul suo profilo Instagram parole commoventi in ricordo del padre.

“Mi sento ancora quella bambina che ti guarda dal sedile posteriore della macchina e cerca di stringere la tua mano. Non è cambiato niente. Sono sempre io. E tu sei vicino a me”, ha scritto la 27enne postando una foto scattata dal retro di una macchina, in cui si vede Pino Daniele è alla guida di una vettura. Da nove anni la figlia del cantante napoletano posta un ricordo del padre, mostrando foto inedite insieme a lui.

“Dopo la morte di papà, nei mesi successivi, quando il rumore intorno a noi si era spento e l’attenzione scemata, quando la gente pensava che ormai il brutto fosse passato, è successo che io mi sono persa. Ma per davvero – aveva raccontato in un’intervista al settimanale Oggi Sara Daniele -. Passavo la mia giornata in tuta e alle 11 del mattino avevo già il bicchiere di vino in mano. Odiavo tutto e tutti. Per prima me stessa”.

Sui social anche altri messaggi e post rivolti all‘artista in questo nono anno senza di lui. Da quello della moglie Fabiola Sciabbarassi, che nelle storie Instagram posta delle foto con la scritta “Sei andato via 9 anni fa ma ci sei ogni giorno e di più”, passando per Eros Ramazzotti: “Ciao MAESTRO, ci manchi!”.