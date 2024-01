Gigi D’Alessio e gli auguri di compleanno al figlio Francesco: "Sorridi sempre"

Oggi, 24 gennaio 2022, compie due anni Francesco D’Alessio, il quinto figlio di Gigi D’Alessio, avuto insieme all’attuale compagna Denise Esposito. Per l’occasione, il cantante napoletano ha deciso di fargli gli auguri postando su Instagram un dolce scatto insieme.

“Sorridi sempre! Auguri amore mio”, ha scritto il cantante a corredo della foto, nella quale il piccolo appare felice in braccio a suo papà.

Moltissimi gli auguri di personaggi famosi e non, come Giuliano Sangiorgi, il cantante dei Negramaro, che scrive: “Auguri amore”, oppure Mara Venier, che commenta: “Auguriiii”. Alex Britti, invece, lascia un cuore rosso, così come Vanessa Incontrada. Tra i moltissimi messaggi anche quello di Denise Esposito, la mamma del piccolo, che scrive: “Amori miei”, a corredo di un cuore.

Il piccolo è il quinto figlio dell’artista, nonché il primo avuto insieme all’attuale compagna. Oltre a lui, Gigi D’Alessio è anche papà di Claudio, Ilaria e Luca, avuti da Carmela Barbato, dalla quale il cantante si è separato nel 2006, e poi di Andrea, avuto da Anna Tatangelo. Da qualche anno, inoltre, il cantante napoletano è anche nonno: il suo primogenito Claudio, infatti, ha tre bambine, alle quali presto si aggiungerà un quarto nipotino, figlio di Ilaria D’Alessio, che ha da poco comunicato di essere incinta.

Una famiglia numerosa, insomma: ospite da Fiorello a Viva Rai 2!, il cantante aveva commentato una notizia sul calo di nascite scherzando: “In Italia non si fanno figli…? È perché li faccio tutti io!”.