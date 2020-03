Audiolibri: la top 10 dei libri da ascoltare

Gli audiolibri sono un mondo affascinante tutto da scoprire, a metà tra letteratura e teatro: ecco la nostra top 10 dei libri da ascoltare, perfetta per fare qualcosa di interessante anche se non si può uscire di casa, come ai tempi della quarantena per il Coronavirus.

Un audiolibro, naturalmente, si può ascoltare in generale in qualsiasi momento della giornata. Mentre si va al lavoro, mentre si cucina, a letto prima di dormire, mentre si corre o si va in cyclette, insieme ai bambini, se il contenuto è adatto a tutta la famiglia.

Letti da personaggi famosi, attori, scrittori stessi o lettori specializzati, si possono scaricare o ascoltare grazie a portali e app. Alcuni servizi sono disponibili gratuitamente, altri dietro pagamento, spesso con abbonamento mensile.

Esistono audiolibri su ogni argomento, proprio come i libri. Romanzi, poesie, saggi ma anche manuali. Nella nostra classifica, parziale e personalissima, abbiamo scelto prodotti generalisti, adatti un po’ a tutti.

Top 10 degli audiolibri da ascoltare