Aurora Ramazzotti inseguita da un paparazzo, la sorellina lo allontana

Aurora Ramazzotti è abituata a essere al centro dell’attenzione sin da quando era piccola, ma ora che è lei a essere in attesa di un bambino la curiosità nei suoi confronti è ancora più forte. La 25enne non manca mai di aggiornare i suoi follower sull’evoluzione della gravidanza, ma anche su alcuni cambiamenti che riguardano la sua quotidianità, come ha fatto quando era recentemente alle prese con il trasloco nella nuova casa.

Questa volta la figlia di Eros e Michelle Hunziker ha voluto raccontare sui social una disavventura che le è successa e che ha divertito chi la segue costantemente.

La futura mamma, infatti, si è accorta di essere inseguita da un paparazzo, intenzionato a cercare di carpire qualche dettaglio su di lei e su come stia passando le sue giornate. A rendersi conto della presenza dell’intruso è stata anche Celeste, una delle sue sorelline, figlia della showgirl e di Tomaso Trussardi, che ha dimostrato di saper gestire al meglio la situazione. Celeste prima ha provato a sottrarre al paparazzo la sua macchina fotografica, oggetto ovviamente a lui indispensabile per portare a termine il lavoro, poi lo ha spinto via, ovviamente in modo delicato.

l tutto è stato immortalato da Aurora Ramazzotti, che ha condiviso quanto fatto dalla bambina su Instagram sottolineando quanto sia stata orgogliosa di lei. “Mia sorella che allontana il paparazzo è tutto” – ha scritto lei a corredo del video.

Insomma, il piccolo in arrivo (nascerà ad aprile 23), frutto della relazione tra l’influencer e il compagno Goffredo Cerza, può già contare su una “guardia del corpo” in erba.