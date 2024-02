Miranda Kerr di nuovo mamma: è nato il quarto figlio Pierre

Miranda Kerr è diventata mamma per la quarta volta: ad annunciarlo è la modella stessa, che in un dolcissimo post Instagram ha comunicato ai follower la nascita del piccolo Pierre.

“Siamo felicissimi dell’arrivo del nostro piccolo raggio di sole, Pierre Kerr Spiegel. Non potremmo essere più entusiasti di accogliere il nostro quarto figlio nella nostra famiglia. Ci sentiamo fortunatissimi”, ha scritto la modella, oggi 40 anni, a corredo di una foto di un mazzo di fiori e di una copertina con il nome del piccolo ricamato.

Pierre è il terzo figlio di Miranda Kerr e di Evan Spiegel, CEO di Snapchat, con il quale la modella è sposata dal 2017 e con il quale ha avuto anche i piccoli Myles, di 4 anni, e Hart, di 5. Oltre a loro, Miranda Kerr è anche mamma di Flynn, oggi 13 anni, avuto dal precedente matrimonio con l’attore Orlando Bloom.

In un’intervista a Vogue Australia del 2022, la modella di Victoria’s Secret aveva svelato: “Adoro essere madre e ho sempre desiderato tre maschi”, oltre a dichiararsi aperta alla possibilità di allargare la famiglia: “Vedremo cosa deciderà Dio“, aveva aggiunto.

“La famiglia è la mia priorità numero uno, poi il lavoro, poi la mia azienda, che è come un altro bambino, e poi, sfortunatamente, i miei amici, ma non sarà così per sempre”, aveva poi concluso.

In un’altra occasione, durante una live Instagram, Miranda Kerr aveva spiegato come per lei la famiglia fosse la cosa più importante: “I miei figli sono il mio amore numero uno, essere mamma è la cosa più bella del mondo”.