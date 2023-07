Aurora Ramazzotti e il viaggio in aereo di Cesare: "Primo volo di banano"

Aurora Ramazzotti, proprio in queste ore, ha condiviso tra le storie su Instagram alcuni dei primi momenti in aeroporto del piccolo Cesare, nato nel marzo del 2023. L’influencer 26enne e il bimbo, infatti, si stanno preparando per trascorrere una splendida vacanza di famiglia (di cui non conosciamo la destinazione) in compagnia del neopapà Cesare Cerza, la nonna Michelle Hunziker e le due zie, Sole e Celeste (avute dalla showgirl con Tommaso Trussardi).

Nel primo pomeriggio di oggi, 17 luglio 2023, Aurora Ramazzotti si è fatta fotografare con il primogenito in attesa di imbarcarsi sul volo: “Allora, lui dorme da quando l’ho messo qua dentro”, ha spiegato la giovane creator nei primi minuti del filmato condiviso tra le storie, in cui ha inquadrato il primogenito avvolto in un marsupio portabebè: “Peccato che appena mi siedo, si sveglia. Sto facendo i chilometri e anche la sauna, però, per ora tutto bene”, ha concluso con un sorriso.

Aurora Ramazzotti, infatti, si è ripresa mentre passeggiava tra i sedili della sala d’attesa, cullando il piccolo al ritmo dei suoi passi e tenendolo tranquillo. Nelle ultime ore, anche la celebre conduttrice Mediaset ha voluto pubblicare qualche frammento del viaggio. Questa mattina, infatti, la ‘mamma al cubo’ (come ama definirsi) ha filmato alcuni momenti della colazione, riprendendo dei pancakes alle fragole e i piedini del nipotino.

Poche ore fa, inoltre, ha condiviso anche uno splendido scatto di famiglia in cui si è fatta fotografare al fianco delle tre figlie e il compagno di Aurora Ramazzotti che tiene tra le braccia il piccolo di casa, rivolgendo lo sguardo verso l’obiettivo della fotocamera.