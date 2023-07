Goffredo Cerza attaccato da un hater su Instagram, ecco come risponde

Gli hater non si fermano mai, nemmeno davanti a chi ha subìto un infortunio. Goffredo Cerza, compagno di Aurora Ramazzotti, si è trovato a dover rispondere a un commento spiacevole sul suo profilo Instagram.

“Dimagrito e invecchiato”, ha scritto un utente sotto a una sua foto. “Un mese fa mi si è inclinata una costola (un’altra volta). Ancora fa un po’ male” risponde lui. Peccato però che il suo commento contenesse un errore, che gli utenti del web non hanno perso occasione di correggere. “Incrinata”, puntualizzano in molti.

Questo è già il secondo infortunio per l’ingegnere romano, capitatogli durante un combattimento di karate insieme al suo istruttore in palestra. Nonostante gli attacchi, lo sportivo Cerza ci tiene a dimostrare di essere in forma, e decide di postare delle stories in cui fa delle flessioni, prima con due mani e poi con una.

A 27 anni, Goffredo Cerza è da poco diventato papà: il 30 marzo di quest’anno è venuto alla luce il piccolo Cesare Augusto, avuto dalla compagna Aurora Ramazzotti, dopo una delle gravidanze più chiacchierate degli ultimi anni. Massiccia la documentazione a mezzo social, partendo dal post dell’annuncio, che si è guadagnato oltre 200.000 like in pochi minuti, per finire con il gender reveal party. E proprio su Instagram Cerza aveva salutato l’arrivo del suo bambino, postando una storia con scritto “Ave Cesare”.