Kirsten Dunst ha parlato del suo aspetto estetico in un’intervista a GQ Magazine, spiegando la sua decisione di non voler ricorrere alla chirurgia estetica per ottenere dei ruoli. L’attrice, oggi 41 anni, ha raccontato al giornale di quando, per la sua parte in Spiderman, uno dei produttori la portò dal dentista per incoraggiarla a raddrizzare i denti. “Gli dissi di no e che mi piacevano i miei denti”, ha spiegato.

Poi, l’attrice ha ricordato la premiere del film a Londra, dove aveva indossato un rossetto scuro e un vestito nero di Rodarte. “Tutto lo studio pensava che fossi molto goth e la cosa non piaceva, probabilmente perché volevano che sembrassi una giovane donna sexy che avesse un maggiore appeal sul pubblico nei cinema. Ma non sono mai stata così, non l’ho mai fatto”.

L’attrice aveva raggiunto il successo nel 1999, dopo aver recitato nel film di Sofia Coppola Il giardino delle vergini suicide. E proprio a lei Dunst attribuisce la sua perseveranza nella decisione di non ricorrere alla chirurgia estetica e di non modificare mai il proprio aspetto: “La incontrai quando avevo 16 anni, lei pensava fossi bella e carina mentre io non lo pensavo. Mi disse: ‘Adoro i tuoi denti!’”.

“All’epoca non me ne rendevo conto. Ho realizzato solo ora il significato delle decisioni che ho preso. Nessuna modifica ai denti, non mi sono gonfiata le labbra e tutte quelle cose che le persone vorrebbero”, ha continuato Kristen Dunst. “Ancora oggi so di non avere alcuna intenzione di rifarmi il viso e avere un aspetto strano. Capite cosa intendo? Preferisco invecchiare e recitare in ruoli interessanti“.