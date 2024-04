Sabato pomeriggio, il papà di Jennifer Garner, William, è morto. L’uomo aveva 85 anni e a dare il triste annuncio della sua scomparsa è stata l’attrice, con un lungo post Instagram, accompagnato da una carrellata di foto di lei e il suo genitore. “Mio padre è morto serenamente sabato pomeriggio. Eravamo con lui, cantando Amazing Grace mentre ci lasciava (lo abbiamo portato oltre o spaventato – domanda valida. ) Mentre non c’è tragedia nella morte di un uomo di 85 anni che ha vissuto una vita sana e meravigliosa, so che il dolore è inevitabile, in attesa di angoli inaspettati”, ha scritto l’interprete di 30 anni in un secondo.

Parole commosse, piene di affetto e gratitudine, quelle di Garner verso il padre, descritto come un uomo sempre paziente, dedito al lavoro, e pieno di fede: “Siamo grati per l’atteggiamento gentile e la calma forza di papà. (…) Estendiamo la nostra gratitudine alle comunità mediche del Charleston Area Medical Center e Città della Speranza. Le vostre cure hanno esteso la vita di papà e gli hanno dato il tempo di stare nei suoi posti preferiti – circondato da figlie e nipoti, tifando per i suoi amati Aggies, facendo il capitano di una barca e, soprattutto, rimanendo accanto a sua moglie da 59 anni, nostra mamma”.

“C’è così tanto da dire su mio padre – ha poi concluso Jennifer Garner – io e le mie sorelle non finiremo mai di parlare di quanto fosse meraviglioso, quindi abbiate pazienza – ma per oggi condivido questi ricordi con la mia riconoscenza per l’uomo, il padre e il nonno gentile e brillante che era come l’eredità amorevole che si è lasciato alle spalle”.