Beatrice Borromeo, ambassador Dior, ha presenziato allo show parigino dell’Haute Couture della maison per le collezioni primavera-estate 2022. Insieme a lei anche il marito, Pierre Casiraghi, testimonial anche lui del marchio, impeccabile ed elegante.

Ospite in prima fila della sfilata che si è tenuta al museo Rodin di Parigi, la royal più chic d’Europa secondo il magazine britannico Tatler, è apparsa con un completo che ha incantato tutti. Un tailleur bianco della maison che ha indossato con un paio di décolletées nude e borsa abbinata matelassè.

Per la sfilata di Dior, Beatrice Borromeo ha optato per il colore più chic della palette delle tendenze della bella stagione, preferendo sfoggiare un look total white. L’ex giornalista de Il Fatto, ha indossato una giacca doppiopetto bianca con una mini gonna a pieghe, un look elegante e dal sapore collegiale.

Per restare su nuance raffinate ha scelto accessori nude: una handbag rosa cipria, scarpe con il tacco della stessa tonalità e un fiocco nero tra i capelli, raccolti in una mezza coda. Per il trucco, Beatrice Borromeo ha puntato su un make-up no make-up, un maquillage leggero e molto luminoso, che mette in risalto la sua naturale bellezza.

Un tailleur che profuma già di primavera e che può essere portato esattamente come ha scelto di fare Borromeo, in maniera chic e sobria, oppure può essere rivisitato in molti altri modi: con collant iper colorate, mini calzini e mocassini o lasciando aperta la giacca e abbinando t-shirt casual con le tanto trendy stampe lettering.