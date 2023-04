Beatrice Valli, ancora problemi a pochi giorni dal parto: "Vertigini da nove mesi"

È iniziato il conto alla rovescia in vista del parto di Beatrice Valli, che diventerà a breve mamma per la quarta volta di una bambina, la terza frutto dell’amore con Marco Fantini, conosciuto in occasione della loro comune partecipazione a Uomini e donne, dove lui era tronista e lei corteggiatrice (lei ha avuto Alessandro, il suo primogenito, da una precedente relazione).

Come ogni influencer che si rispetti, lei ha fatto il possibile per aggiornare i suoi follower sull’andamento della gravidanza, che si è rivelata più difficile rispetto alle precedenti.

La 28enne non nasconde di essere stanca, soprattutto perché il peso del pancione si fa sentire, ma anche perché non sono mancati i malesseri nel corso dei nove mesi. È stata lei stessa a parlare di un disturbo che sta condizionando la sua quotidianità e che le impedisce anche di assolvere ai compiti più normali, compresa la gestione dei suoi bambini: le vertigini.

“Le vertigini sono tornate e per questo sono andata a farmi una visita di controllo all’ospedale – ha raccontato ai suoi follower in una delle sue Instagram Stories – Non riesco davvero più a conviverci perché è dal primo giorno di gravidanza che ne soffro”.

Nonostante il fastidio, Beatrice Valli si sente sollevata perché questo non sta influendo sulle condizioni della sua bambina: “La bambina comunque sta bene e non vedo l’ora che nasca perché ora come ora non posso assumere nessuna medicina o fare visite troppo specifiche. In questi giorni mi sono confrontata con molte di voi che mi hanno detto di aver sofferto di vertigini quando erano incinte ma anche in condizioni “normali”. Sapere che non sono sola mi consola. Ora, spero che la mia bambina possa nascere un po’ prima del termine perché non vedo l’ora di conoscerla”.

La data presunta del parto, secondo quanto stabilito dal medico, è il 20 aprile 2023, ma Valli si augura di poter dare alla luce la bimba un po’ prima. Anzi, come fanno molte future mamme anche lei ha dato uno sguardo al calendario lunare, sapendo che può influenzare le nascite: la Luna Piena è prevista per il 6 aprile, una data che le piacerebbe particolarmente.