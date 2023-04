Beatrice Valli, la gravidanza è agli sgoccioli: "Siamo ancora qui"

Beatrice Valli a breve diventerà mamma per la quarta volta ed è al momento alla 38esima settimana di gestazione e con un pancione ormai sempre più evidente. Ancora una volta lei e Marco Fantini, conosciuto nel corso della loro comune esperienza a Uomini e donne, avranno una bambina, la terza (lei ha anche un maschio avuto da una precedente relazione).

La gravidanza vissuta dall’influencer è stata certamente più difficile rispetto alle precedenti, caratterizzata da numerosi problemi, dalle nausee che hanno molte donne alle vertigini che si sono verificate in tutti i nove mesi. I dottori l’hanno inoltre invitata a ridurre il più possibile gli sforzi per evitare di andare incontro a un parto pretermine.

La 28enne si era convinta osservando il calendario lunare, punto di riferimento per molte che si trovano nella sua stessa situazione, che la nascita potesse essere vicina e invece le sue speranze sono rimaste deluse. Il 6 aprile 2023, infatti, era prevista la Luna piena, ma a distanza di qualche giorno non ci sono stati segnali particolari di un parto ormai imminente.

E così lei sta provando a prenderla con un po’ di ironia: “Siamo ancora qui” – ha scritto con una foto in cui indossa una comoda tuta, che esalta ancora di più il suo pancione, accompagnando il tutto con un emoticon con le lacrime dalle risate.

Solo qualche ora prima Beatrice Valli aveva risposto, come accaduto in più occasioni in passato, alle curiosità dei suoi follower e aveva fatto un bilancio di questi mesi: “Non me la sono vissuta dall’inizio come volevo viverla, anche se l’abbiamo tanto desiderata – sono state le sue parole – Ci sono state dall’inizio complicanze, come la labirintite, che mi ha messa completamente al tappeto già quando ero di due mesi. Un mese e mezzo me lo sono fatta praticamente a letto”.

Almeno per ora, però, la coppia non ha preso una decisione definitiva sul nome, pur essendoci alcune alternative: Alba, Celeste, Blu e Matilda. “Io e Marco vorremmo scegliere subito dopo il parto, vedendo la bambina” – ha concluso.