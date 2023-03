Beatrice Valli svela la data del parto: ecco quando nascerà la quarta figlia

Beatrice Valli ha ormai ufficialmente iniziato il conto alla rovescia in vista della nascita della sua terza bambina, frutto del rapporto con il marito Marco Fantini (lei ha già un figlio, Alessandro, nato da una precedente relazione). Nel corso di questi mesi l’influencer ha aggiornato costantemente i suoi follower sull’andamento della sua gravidanza, che si sta rivelando più difficile delle precedenti. I medici, infatti, l’hanno invitata a fare meno sforzi possibili per evitare un parto pretermine.

Gli utenti che la seguono sin dai tempi della sua partecipazione a Uomini e donne amano chiacchierare con lei attraverso il format Domande & Risposte disponibile su Instagram e lei non manca di soddisfare la loro curiosità.

Uno di loro le ha chiesto come mai la pancia fosse così bassa, situazione che si verifica solitamente intorno al nono mese, e lei non ha esitato a rispondere: “Come mai la pancia è così bassa? Non lo so, questa volta è scesa prima. Speriamo di non essere troppo lontani dal parto dai”.

Come capita spesso alle donne in attesa, anche Beatrice Valli inizia a essere impaziente e non vede l’ora di stringere la sua bambina tra le braccia, solo ora però ha svelato quale potrebbe essere il giorno presunto in cui verrà alla luce: “Il termine della gravidanza è previsto per il 20 aprile”.

Per quanto riguarda il nome, invece, la 28enne non ha ancora preso una decisione definitiva, pur essendo incerti su una rosa di quattro: Blue, Celeste, Alba e Matilda. Alcuni fan le hanno dato qualche suggerimento, ma non escluso che lei e Marco decidano all’ultimo.