Beatrice Valli ha annunciato solo da pochi giorni di essere incinta per la quarta volta, confermando così i dubbi di alcuni follower, che erano convinti lei nascondesse un “dolce segreto”. La sua pancia ora appare davvero evidente, nonostante abbia di poco superato il quarto mese. Questo sembra essere uno degli aspetti che differenzia maggiormente questa gravidanza dalle precedenti, come ha confessato lei stessa su Instagram in una serie di “Domande & Risposte”, che lei ama spesso organizzare per mantenere un contatto con chi la segue.

“Ogni gravidanza è a sé, che sia maschio o femmina e questa è davvero impegnativa – ha ammesso Beatrice nelle sue Instagram Stories -. È stato un momento delicato avendo avuto anche la labirintite. Questa gravidanza mi ha messa al tappeto, il mio corpo e le mie forze sono completamente assenti. Faccio tanta fatica”.

Almeno per ora lei non sa se sia in attesa di un maschio o di una femmina, ma come tutte le future mamme non può che iniziare già da ora a fantasticare sul momento in cui avrà il suo piccolo/a tra le braccia. L’influencer sta già pensando al nome che darà al nascituro, che arriverà pochi mesi dopo il cuginetto, figlio di sua sorella Ludovica.

Una decisione definitiva su come potrebbe chiamarsi il figlio o figlia non è stata ancora presa, ma sembra esserci qualche piccola divergenza con il marito, Marco Fantini, soprattutto se dovesse essere un maschio (sarebbe il primo per lui, lei ha avuto Alessandro da una precedente relazione): “Se fosse maschio lo chiamerei Edoardo, mi è sempre piaciuto, ma al Marchini meno”. E se invece il fiocco che appenderanno sulla porta dovesse essere rosa? In questo caso lei avrebbe una preferenza, che potrebbe essere però difficile da attuare: “Se fosse femmina… a me piacciono i colori. Celeste mi è sempre piaciuto però…capite che con Bianca e Azzurra prima… non so… da vedere”. Le due bambine che Beatrice Valli ha avuto dall’ex tronista si chiamano infatti Bianca e Azzurra.

L’ex corteggiatrice di Uomini e donne ha inoltre svelato quando ha scoperto che la famiglia si sarebbe allargata. Tutto è avvenuto in un periodo in cui lei stava affrontando alcuni problemi di salute: “Sono rimasta incinta ad agosto, quando eravamo ad Ibizia ma poi ci sono state delle complicanze, per cui abbiamo aspettato a dirlo” – ha concluso.