Beauty routine in quarantena: i consigli di Giulia Paladini

Come si arriva alla corretta beauty routine per il proprio tipo di pelle? I prodotti usati e gli step seguiti per la skincare quotidiana sono corretti? Per scoprirlo è fondamentale sperimentare e soprattutto informarsi per conoscere ingredienti, modalità di uso e caratteristiche del prodotto. Senza queste informazioni è praticamente impossibile prendersi cura della pelle in modo perfetto.

Giulia Paladini ha trasformato la sua beauty addiction nel format Beauty World from A to Z, podcast disponibile su Spotify. Gli episodi hanno come obiettivo quello di sviscerare un argomento del mondo beauty andando a coprire tutti i topic dell’alfabeto.

Chi è Giulia Paladini

Nata a Seregno, comune della bassa Brianza, Giulia nella vita di tutti i giorni si occupa di marketing a Milano ma, da sempre, oltre a fare volontariato, si prende cura della sua pelle, sperimenta, impara e conosce nuovi prodotti e trend. Ha così deciso di condividere il suo sapere in fatto di skincare utilizzando il format del podcast. La sua è una passione che l’ha portata a mettersi in gioco in prima persona, non solo con il podcast ma anche un profilo Instagram, per raccontare, sì, la sua esperienza ma anche la storia di aziende cosmetiche, quelle che hanno una filosofia che le contraddistingue da tutte le altre, per metterne in luce le peculiarità che le hanno portate al successo.

Nelle sue puntate di Beauty World from A to Z, Giulia si rivolge a tutte le persone curiose e appassionate di beauty che vogliono farsi ispirare: una mission motivazionale e ispirazionale che colpisce e che vale la pena ascoltare.

Abbiamo chiesto a Giulia di raccontarci la sua storia e di svelarci le sue personalissime beauty tip per fare una corretta beauty routine durante questa lunga quarantena causata dall’emergenza Coronavirus.

A quale donna immagini di parlare nei tuoi podcast?

Donne appassionate di beauty e curiose di lasciarsi consigliare e ispirare dalle tante storie di imprenditrici che sono partite da una passione e hanno creato un brand di successo. Parlo quindi alle donne che hanno un desiderio e che vogliono trasformarlo in qualcosa di più. Mi piace incuriosire e per farlo, in alcune puntate, do consigli su come avere labbra sempre perfette; in altre rivelo tanti trucchetti per scegliere il fondotinta giusto oppure insegno come leggere l’INCI in modo molto semplice.

Come selezioni gli argomenti?

Verifico i trend internazionali e le conversazioni più importanti sulla skincare. Parlo sempre anche di ciò che mi piace e di quello che ho testato in prima persona (ad esempio le beauty box e i calendari dell’avvento beauty).

Come selezioni i brandy di cui parli?

Scelgo brand indipendenti italiani, che hanno creato la loro azienda con una filiera particolare o che utilizzano ingredienti naturali. Quando sono incuriosita da uno di loro vado sempre a controllare qual è la loro storia e la loro filosofia. Mi interessa molto come stanno comunicando i loro valori e quindi quelle che sono le loro peculiarità.

Come scegli i prodotti da usare?

Guardo sempre gli ingredienti, che devono essere adatti al mio tipo di pelle, che è sensibile, per evitare tutte le sostanze per me irritanti ( le fragranze naturali o l’acido salicilico) e per prediligere ingredienti lenitivi, idratanti e calmanti.

Quali sono i tre prodotti di cui non puoi fare a meno?

L’acido ialuronico, il tonico e il balsamo labbra.

I consigli di Giulia Paladini per la beauty routine in quarantena