Belen Rodriguez e l’anello che ha fatto impazzire i fan

Belen Rodriguez è ormai felicemente fidanzata da qualche mese, e non manca mai di condividere con i fan sui momenti trascorsi in compagnia del fidanzato Elio Lorenzoni, con foto e video Instagram che attraggono sempre moltissimi commenti.

Questa volta, però, il post sembra più serio del solito: la showgirl argentina ha infatti pubblicato la foto della sua mano mentre indossa un anello di brillanti, accompagnato dalla scritta “Sì”.

Uno scatto che lascia poco spazio ai fraintendimenti, e che ha subito scatenato i fan nei commenti, i quali si sono messi a discutere di un probabile matrimonio. Questo è già il secondo anello per Belen Rodriguez, che qualche settimana fa aveva postato una foto nella quale mostrava una fedina ben più sobria.

Ma questi non sono i primi anelli che la showgirl mostra sui social: sono in tanti, infatti, gli scatti di gioielli postati nel corso degli anni, i quali, però, non si sono conclusi con le nozze.

Il primo anello fu quello con Fabrizio Corona, nel 2011, mostrato durante la trasmissione di Alfonso Signorini, Kalispera. Poi con Andrea Iannone nel 2017, postato su Instagram, infine con Antonio Spinalbese nel 2021, sempre sui social, accompagnato dalla scritta “Per te e per me“. Nessuno di questi anelli aveva, però, portato a un matrimonio. Unica eccezione l’anello regalato alla showgirl da Stefano De Martino, con il quale Rodriguez era convolata a nozze nel 2013.