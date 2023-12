Stefano De Martino: "Non mi interessa il gossip, io vado avanti"

Stefano De Martino guarda avanti: il ballerino, reduce dalla conduzione di Bar Stella, programma da lui ideato, si sta ora preparando alla sua nuova avventura televisiva. Mentre lo aspettiamo la sera del 26 dicembre 2023 con Da Natale a Santo Stefano, De Martino ha rilasciato un’intervista a Torino Cronaca nella quale ha parlato dei suoi progetti futuri, ma anche del passato.

Alla domanda della giornalista Simona Totino su come stia andando il suo ultimo lavoro, lo show Meglio Stasera, in questi mesi nei teatri, De Martino ha risposto: “Non ho paura delle critiche, non sono permaloso. Non mi offendo se qualcuno mi chiama l’ex di Belen, l’ex di Amici, tutto ciò è ancora predominante ma non importa, io vado avanti”.

E, alla domanda sui recenti rumor seguiti alle dichiarazioni di Belen Rodriguez sui tradimenti del ballerino, lui ha commentato: “Mi sono reso impermeabile al gossip, cerco di dare il giusto peso alle cose fugaci dedicandomi a quelle più concrete, mi rifugio nel mio lavoro, ho fatto pace con i pettegolezzi. Il pettegolezzo è insito in noi, capita anche a me di essere pettegolo”.

Oltre agli ultimi impegni sul piccolo schermo e nei teatri, Stefano De Martino ha parlato del suo rapporto con la danza, che negli ultimi tempi aveva accantonato: “La danza mi ha ridonato vita e tonicità intellettiva. Ho ricominciato ad allenarmi quotidianamente, nelle primissime giornate di sala prove mi sentivo come un bambino che deve iniziare a camminare dopo avere tolto il gesso”, ha spiegato.