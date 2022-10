Beyoncé mette i suoi orecchini all'asta, la figlia fa un'offerta stellare

Beyoncé non si tira indietro quando si parla di beneficenza. Insieme alla madre, Tina Knowles-Lawson, e a Richard Lawson, il patrigno, è la madrina fissa del Wearable Art Gala, una serata in cui la raccolta fondi viene devoluta a favore dei programmi di tutoraggio del WACO Theatre. L’edizione 2022 ha imposto ai partecipanti un rigido dress code ovvero Harlem Night. La cantante di brani memorabili come Halo e Listen ha scelto per l’occasione guanti in raso rosa, un abito a sirena Gucci e una clutch di Dolce e Gabbana.

Eppure, nonostante l’indiscutibile bellezza e la presenza scenica, la vera regina della serata non è stata Beyoncé ma la piccola Blue Ivy Carter. La bambina, nata dall’amore con Jay-Z, è stata la protagonista di un’asta di lusso. La ragazzina, di soli 10 anni, ha offerto infatti ben 80mila dollari per un paio di orecchini in diamanti firmati Lorraine Schwartz. Il prezioso gioiello ha un valore particolare per la piccola perché è stato indossato sia dalla mamma che dalla nonna. L’offerta è stata però superata da quella di Monique Rodriguez che si è aggiudicata il monile per 105mila dollari.

Blue Ivy Carter, nonostante la giovane età, ha una dimestichezza invidiabile con le luci della ribalta. Vincitrice del NAACP Image Awards a soli 8 anni per la canzone Brown Skin Girl, è stata la protagonista di un audio libro e non solo. In molte occasioni ha dimostrato di avere una certa passione per le aste di lusso e l’arte. nel 2019 ha infatti fatto un’offerta di 20mila dollari per un quadro che non è riuscita però a portare a casa. Spigliata e determinata, ha ereditato senza dubbio il genio artistico dei genitori!