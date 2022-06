L’ultimo suo album in studio, Lemonade, risale al 2016. Ma oggi si parla solo di lei, perché le piattaforme di streaming musicale, Spotify e Tidal, hanno annunciato il suo ritorno discografico. Dopo sei anni di stop, Beyonce torna infatti con Renaissance, fuori il 29 luglio 2022. Allora è proprio per questo che la star appare sulla copertina del July Issue di British Vogue, immortalata da Rafael Pavarotti in tutto il suo splendore.

Moglie del rapper Jay-Z , con cui ha avuto tre bambini (Blue Ivy nata nel 2012 e i gemelli Rumi e Sir Carter, nati nel 2017 ) Beyonce nel suo ultimo disco raccontava il dolore e la sofferenza dovuti ai tradimenti del marito, da cui tuttavia non si è mai seprata. Un mix di sfiducia, gelosia, paure che sfociavano nella rabbia più incontrollabile. Questi erano i temi principali: ricorderete forse l’iconico video di Hold Up, in cui vestita di giallo, la cantante rompe tutto quello che le capita sotto agli occhi con una mazza da baseball.

I fan sono quindi in attesa di ascoltare il “Rinascimento” dell’artista, così a lungo atteso e desiderato. Nel frattempo, sulla cover del magazine di moda per eccellenza, si legge: “Beyonce accende il fuoco“. All’interno del numero di luglio, appare un servizio dedicato alla star e numerose foto in esclusiva, che sono state condivise su Instagram anche dalla cantante stessa.

“Con tutto l’isolamento e l’ingiustizia dell’ultimo anno, penso che siamo tutti pronti a scappare, viaggiare, amare e ridere di nuovo. Sento che sta emergendo un rinascimento. E voglio contribuire a coltivare quella fuga in ogni modo possibile“, aveva detto l’artista nel 2021, in una lunga intervista a Harpeers’ Bazar in cui aveva annunciato che nuova musica era in arrivo.