Bianca Balti presenta Helly Nahmad, il suo nuovo compagno

Bianca Balti ha presentato ai fan il suo nuovo fidanzato: si tratta del collezionista d’arte milionario Helly Nahmad, comparso sul profilo Instagram della modella in una serie di foto che li ritraggono insieme in vacanza.

Proprio in questi giorni, infatti, Bianca Balti si sta rilassando a Saint Barths, località dei Caraibi, insieme alla sua secondogenita Mia, avuta dall’ex marito Matthew McRae, alla presenza del compagno e di altri amici. La primogenita della modella, Matilde, figlia del fotografo Christian Lucidi, è invece assente dalle foto.

“I love you”, ha scritto Balti a corredo della serie di scatti della loro vacanza, nei quali vediamo i tre intenti a prendere il sole e fare bagni nelle acque cristalline dell’isola.

Helly Nahmad, 46 anni, è proprietario della Helly Nahmad Gallery di Manhattan, una galleria d’arte moderna e impressionista fondata da lui stesso nel 2000, ma, oltre a questo, sulla sua vita si sa poco.

In precedenza, il collezionista aveva avuto una relazione con la modella brasiliana Ana Beatriz Barros, interrotta poi nel 2008. Helly Nahmad è inoltre molto amico di Leonardo DiCaprio, con il quale Bianca Balti era stata avvistata quest’estate in vacanza.

Nahmad e Balti erano stati visti insieme per la prima volta il 26 giugno 2023, quando si erano presentati in coppia al matrimonio del fratello di lui, Joseph, celebrato in Costa Smeralda. I due, però, non avevano mai confermato né smentito la relazione fino ad ora.