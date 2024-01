Sophie Codegoni mostra su Instagram la sua acne senza filtri

Sophie Codegoni si mostra senza filtri. Nelle ultime ore, l’influencer ha infatti pubblicato una foto nella quale appare con dell’acne sul viso, seguita da un breve estratto della chat con la sua dermatologa. “Quando inizi un percorso sei già sulla strada del traguardo – le ha scritto la dottoressa Ines Mordente –. Non pensare in quanto tempo, il tempo stressa la mente (e la pelle), la cosa bella è che andrà bene. Questa è la cosa sicura e che conta!”.

Un messaggio di incoraggiamento per il percorso intrapreso da Sophie Codegoni, che ha risposto alla dermatologa: “Grazie doc, con te non ho dubbi… Sono sicura che andrà benissimo!!!”. Poi, l’influencer ha anche risposto a una follower che le aveva confessato di stare male per l’acne, spiegandole l’importanza dei piccoli passi: “Piccoli step importanti da fare tutti i giorni”, le ha detto Codegoni.

Ma questa non è la prima volta che l’influencer parla di questo argomento sul suo profilo. Lo scorso anno, a marzo 2023, Sophie Codegoni aveva infatti risposto a una follower che l’aveva accusata di avere una bella pelle solo in quanto giovane.

“Certo, tu hai 21 anni, ecco perché hai una bella pelle”, le aveva scritto l’utente. Frase alla quale l’influencer aveva risposto mostrando una vecchia foto del suo viso, sul quale appariva dell’acne: “Come l’ho curata? Ci vuole tempo, pazienza e costanza. Sono stata seguita da un dermatologo e ho seguito molti dei consigli che mi ha dato. Poi, ho sempre fatto la skincare, sia al mattino che alla sera, non mi toccavo il viso con le mani sporche e cercavo di non soffocare la pelle con troppo fondotinta”.