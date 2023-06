Giulia Stabile, proprio in questi giorni, ha rilasciato un’intervista per il settimanale Grazia, condividendo con i lettori qualche accenno in merito alla sua vita privata. Ultimamente, infatti, molti dei suoi fan si sono chiesti perché la ballerina, vincitrice di Amici 2020-21, non pubblicasse sui social delle fotografie in compagnia di Sangiovanni, il cantante 20enne con cui si era fidanzata proprio nel corso del talent show di Maria De Filippi. La stella della danza, inoltre, ha voluto raccontare alcuni aspetti della sua adolescenza e degli episodi di bullismo che ha dovuto affrontare nel corso della sua vita.

“Sogno di arrivare alla fine della mia vita e guardarmi indietro sapendo di aver provato a fare tutto quello che desideravo”, ha esordito Giulia Stabile all’inizio dell’intervista di ieri, 15 giugno 2023, rivelando che, nelle prossime settimane, partirà per andare a studiare negli Stati Uniti, una svolta importante per la carriera della giovane artista. In merito alla presunta crisi con Sangiovanni, invece, la 20enne ha voluto rispondere così:

Cosa dico ai fan preoccupati per il destino della mia storia con Sangiovanni? Posso dire che per me lui è e resterà per sempre il mio primo grande amore.

Nel resto dell’intervista, la ballerina ha ritagliato uno spazio per raccontare del difficile trascorso avuto con diversi compagni di classe delle medie che la criticavano per il suo aspetto fisico, soffermandosi su alcuni episodi di bullismo vissuti durante l’adolescenza: “Cerco di parlare della necessità di accettarsi per come siamo, un tema al quale io stessa faccio ancora tanta fatica”.

Quando ero alle medie mi sentivo bruttina, avevo i denti sporgenti e un po’ di peluria sul viso e gli altri ragazzini mi prendevano in giro. Anche oggi se mi guardo allo specchio non sempre mi piaccio, ma so che devo concentrarmi sull’importanza di essere, non di apparire, e provo a raccontarlo a chi mi segue.