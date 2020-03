Binge watching: serie tv da vedere

Siete a corto di idee per il vostro binge watching? Le serie tv di cui abbuffarsi, puntata dopo puntata, sono davvero tante a disposizione sulle piattaforme streaming, da Netflix ad Amazon Prime Video, fino a RaiPlay, Sky e Now Tv, Infinity Tv, Apple Tv e dal 24 marzo anche Disney+.

Binge watching è un neologismo introdotto nel dizionario Treccani nel 2013; significa “Visione ininterrotta di una grande quantità di episodi appartenenti a una serie televisiva, che è interamente disponibile in rete o in cofanetti di dvd”.

Quali sono le serie tv che si prestano di più a essere viste di filata? Dopo le storiche, da Lost a Sex and the City, da Dexter a Breaking Bad fino al Trono di spade e Downtown Abbey, la lista delle produzioni da non perdere è davvero lunga.

Le serie tv più recenti con personaggi femminili forti hanno visto impegnate sul piccolo schermo alcune delle attrici più famose degli ultimi anni, da Jillian Anderson (presto impegnata anche in una nuova stagione di The Crown) fino a Jennifer Aniston. Ecco quelle di cui la redazione di DireDonna è diventata series addicted.

Binge Watching: Sex Education

Serie televisiva britannica creata da Laurie Nunn. Otis Milburn è un liceale inesperto e socialmente impacciato che vive con la madre sessuologa Jean.

Attori principali : Asa Butterfield, Jillian Anderson, Ncuti Gatwa, Emma Mackey, Connor Swindells e Kedar Williams-Stirling

: 16 Disponibile su: Netflix

Binge Watching: La fantastica signora Maisel

Serie televisiva statunitense creata da Amy Sherman-Palladino. Ambientata negli anni ’50, racconta i tentativi di una donna di nome Miriam Maisel di diventare una comica.

Attori principali : Rachel Brosnahan, Alex Borstein, Michael Zegen, Tony Shalhoub,

Marin Hinkle e Bailey De Young

: 26 Disponibile su: Amazon Prime Video

Tutto sulla serie tv Fleabag

Serie televisiva britannica creata da Phoebe Waller-Bridge, già autrice del testo teatrale da cui la serie è tratta. Fleabag, una giovane donna che tenta di navigare nella vita moderna a Londra.

Attori principali : Phoebe Waller-Bridge, Sian Clifford, Bill Paterson, Olivia Colman, Andrew Scott

: 12 Disponibile su: Amazon Prime Video

Serie tv da vedere tutta d’un fiato: Big Little Lies

Serie televisiva creata da David E. Kelley e basata sul romanzo Piccole grandi bugie di Liane Moriarty. Celeste, Jane e Madeline sono tre amiche e madri che vivono a Monterey, alle prese con i piccoli e grandi problemi della vita quotidiana. Le loro vite vengono scosse da un omicidio, avvenuto durante una festa di beneficenza.

Attori principali : Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Zoë Kravitz, Laura Dern, Alexander Skarsgård e Meryl Streep

: 14 Disponibile su: Sky Atlantic e Chili Tv

The Morning Show: tutto sulla serie tv con Jennifer Aniston

Serie televisiva statunitense. Alex Levy conduce The Morning Show, un popolare programma di notizie, ma dopo che il suo co-conduttore e partner per 15 anni, Mitch Kessler, viene licenziato per cattiva condotta sessuale, si trova a lottare per mantenere il suo lavoro.